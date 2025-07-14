Минздрав хочет вернуть обязательное распределение

В России планируют возобновить практику обязательного распределения для выпускников медицинских вузов, обучавшихся за счет государства. Министерство здравоохранения отмечает острую нехватку медицинских кадров: около 30 тысяч врачей и более 60 тысяч работников среднего медицинского персонала.

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Для урегулирования сложившейся ситуации ведомство разработало изменения в закон «Об образовании». Согласно предлагаемым поправкам, выпускники медицинских учебных заведений будут обязаны трудоустраиваться в государственные медицинские учреждения. Данная инициатива вызвала резкое неприятие среди студентов, поскольку многие из них после окончания учебы стремятся работать в частных клиниках или в индустрии красоты.

Законопроект предусматривает, что выпускники, отказывающиеся от обязательного трудоустройства, должны будут компенсировать государству затраты на их обучение. Особое негодование вызвал пункт о том, что недавние выпускники будут обязаны вернуть государству средства в двукратном размере. Представители Минздрава утверждают, что для обеспечения надлежащего уровня медицинского обслуживания альтернативных решений не существует.