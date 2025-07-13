Мужчине удалили половину тела ради его спасения

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве провели уникальную операцию, удалив пациенту половину тела из-за рака кожи. Об этом сообщает пресс-служба клиники

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По словам представителей центра, это был единственный шанс спасти жизнь больному, у которого была диагностирована прогрессирующая форма рака кожи.

Сергей Филимоненков почти 25 лет был обездвижен из-за серьезной травмы, полученной в ДТП. Вдобавок, он страдал от остеомиелита, а в 2024 году у него обнаружили онкологическое заболевание. На момент установления диагноза плоскоклеточный рак распространился почти на всю поясничную область.

Заведующий отделением онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев отметил, что в России гемикорпорэктомия проводилась до этого лишь однажды, а в мире насчитывается около 80 таких случаев, однако они практически не описаны.

Директор НМИЦ, главный онколог Минздрава, академик РАН Иван Стилиди принял решение о проведении этого сложнейшего хирургического вмешательства.

Операция, проходившая под его контролем, продолжалась 12 часов. Спустя три недели после гемикорпорэктомии Сергей Филимоненков вернулся с супругой Маргаритой домой в Вязьму.

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