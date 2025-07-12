Врач-психиатр развеял мифы о шизофрении

Злая шутка генетики или божий дар: врач-психиатр о шизофрении
Это психическое заболевание давно на слуху у обывателей, и немалую роль в этом сыграла массовая культура, демонстрирующая шизофреников как гениев, чей разум способен увидеть грани, недоступные обычному человеку, или же как опасных преступников, чье больное сознание требует совершения убийств и проявления жестокости. О правдивости этих образов и сути заболевания шизофрения корреспонденту ИА «ДОН 24» рассказал врач-психиатр Игорь Симаков.
Всему виной мутация
По словам специалиста, шизофрения существует столько, сколько помнит себя человечество. По статистике, она поражает примерно 0,7% населения планеты. Однако каждая культура называла и воспринимала эту болезнь по-разному. Например, на Руси людей с таким недугом называли блаженными и по большей части относились к ним с пониманием и даже дружелюбием, потому что болезнь объяснялась божественным происхождением. В средневековой Европе участь этих несчастных была в основном трагичной. Пугающее для обывателей поведение воспринималось как признак колдовства и одержимости дьяволом, потому страдающих шизофренией нередко отправляли на костер.
Лишь в XIX веке укрепилось убеждение, что это расстройство душевного здоровья, а не божественное или дьявольское влияние.
С медицинской точки зрения, шизофрения – это схизис, то есть расщепление. У больных наблюдают распад процесса мышления и эмоциональных реакций.
«Почти половина больных шизофренией имеют мутационные изменения в генетическом материале, которых у родителей нет. С другой стороны, у второй половины достаточно четко прослеживаемая наследственность, хотя связи не очень сильные. Считается, что материнская линия несет больше рисков заболеть. В целом если в поколении были изменения в наследственности, то, накопившись в какой-то момент, они у конкретного человека создают ситуацию, когда мышление начинает нарушаться, и мы считаем этого человека больным с расщепленным сознанием», – рассказал Игорь Симаков.
До сих пор не изучена
Даже на сегодняшний день эта болезнь до конца не изучена, поскольку в каждой цивилизованной стране существовали свои школы с разным трактованием и пониманием шизофрении. Например, в Российской империи долгое время придерживались идей немецкой психиатрической школы.
В советские годы понимание заболевания немного изменилось, в частности благодаря собственным открытиям. Например, концепция вялотекущей шизофрении принадлежит советскому психиатру Андрею Снежневскому, которого в мировом сообществе не признали, а саму теорию сочли политически ангажированной.
В США в пятидесятых годах прошлого столетия бытовало убеждение, что шизофрения – это не болезнь, а нарушение коммуникативных навыков, которые человек не смог освоить в детстве, и его нужно просто обучить, а не подвергать лекарственной терапии. Потому американских пациентов, страдающих шизофренией, перестали содержать в лечебницах и вернули в общество. Такой взгляд на заболевание, сегодня признанный ошибочным, продвинул американских специалистов в психотерапии психотических расстройств.
«Мы, в теории признав пользу психотерапии при шизофрении, на практике остались приверженцами лекарственной терапии, хотя психотерапией шизофренических нарушений российские врачи также занимаются. Особенно развита в этом плане ленинградская школа», – отметил Игорь Борисович.
Также различались взгляды на возраст, в котором заболевание может проявиться. Однако сейчас в медицинском сообществе доминирует мнение, что болезнь чаще всего начинает проявляться в период полового созревания, примерно в 14–18 лет. Хотя существует и диагноз детской шизофрении, однако такие случаи более редкие и очень тяжелые.
По словам Игоря Симакова, чем раньше болезнь развивается, тем тяжелее протекает и с большей разрушительной силой нарушает поведение.
Раньше считалось, что бывает «поздняя шизофрения», которая развивается у людей старше 65 лет. Сегодня ее все чаще относят к ранним проявлениям нейродегенерации, например к болезни Альцгеймера, потому что современные технологии позволяют врачам увидеть, какие процессы протекают в мозгу человека, страдающего деменцией при болезни Альцгеймера, и какие – у шизофреника, и разница очевидна.
Иными словами, частые внешние проявления шизофрении вроде странного поведения, несвязной речи, бреда и галлюцинаций характерны и для многих других психических заболеваний, однако процессы в мозге при каждом таком недуге разные.
На сегодняшний день самым верным признаком шизофрении у человека является так называемое «эхо мыслей» – ощущение вкладывания или отнятия мыслей. Больным шизофренией кажется, что кто-то воздействует на них, овладевает ими. Но это внутренние вещи, которые не всегда улавливаются. Также у некоторых людей бывают слуховые или зрительные галлюцинации, а в иных случаях – и то и другое. Однако каждый симптом по отдельности не всегда говорит о том, что перед вами больной шизофренией.
«У меня была пациентка, которая под влиянием мошенников отдала все деньги. И она до сих пор считает, что находится под гипнозом. Этот феномен – частый шизофренический симптом, но других симптомов у пациентки нет, поэтому ее нельзя назвать страдающей шизофренией», – дополнил Игорь Борисович.
Стоит отметить, что галлюцинации больных шизофренией отражают реальные страхи и переживания пациентов и даже в каком-то смысле показывают общественные настроения, характерные для той или иной эпохи.
По словам Игоря Борисовича, в восьмидесятые годы прошлого века пациенты чувствовали, как на них воздействовало КГБ, они верили, что спецслужбы читали их мысли и влияли на них. Когда было массовое увлечение космосом, больные верили, что на них воздействуют инопланетяне.
Сейчас же, с ростом влияния церкви, чаще появляются пациенты, чьи галлюцинации основаны на религиозных образах.
Чудные гении или же опасные преступники?
Говоря о гениях среди шизофреников, многие вспоминают фильм «Игры разума», где роль главного героя, реально существовавшего выдающегося математика и нобелевского лауреата Джона Форбса Нэша-младшего, исполнил Рассел Кроу. Реальный герой также страдал параноидной шизофренией (у него были слуховые и зрительные галлюцинации, а также бредовые переживания), однако она не помешала ему достичь высот в своей сфере, и это создало романтический образ неких чудаковатых и непонятых гениев.
История нашей страны знает гениев с диагнозом «шизофрения». Есть мнение, что гении поэзии Сергей Есенин и Михаил Лермонтов страдали этим недугом, а некоторые приписывают такой диагноз и политикам, например Ивану Грозному и Никите Хрущеву.
Был даже врач-психиатр Виктор Кандинский, двоюродный брат художника Василия Кандинского, который работал в психиатрической клинике Санкт-Петербурга, там же он позже и лечился. В 30 лет у него начался первый приступ болезни. Поняв свою проблему, Виктор Кандинский начал подробно описывать галлюцинации и ощущения.
Но такие случаи крайне редки, потому что шизофрения бесплодна – она практически никогда ничего не дает. И вероятная причина такой одаренности – это упорство и увлеченность своим делом. Да, измененное шизофренией сознание может выдать необычную идею, недоступную мозгу здорового человека, но без накопленного багажа знаний и опыта это практически неосуществимо.
«Чаще это люди непродуктивные, потому что у них страдает мотивационная составляющая. Они не реализуют свои оригинальные идеи из-за нехватки сил, желания и упорства», – отметил специалист.
Другой образ шизофреников – это социально опасные люди, одержимые жаждой убийств из-за тех самых «голосов», которые велят им совершать преступления. Не зря в народе укрепилось обзывательство «шизофреник» или «шизик», коим награждают некоторых опасных маньяков, но с точки зрения классической медицины среди таких людей шизофреников крайне мало и куда вероятнее там присутствует диагноз психопатии.
«На мой взгляд, социально опасных среди больных шизофренией значительно меньше, чем принято думать. Просто вот эта гротескность, нелепость, вычурность создает у обывателей ощущение, что эти люди опасны. В действительности они могут быть опасны для себя – в силу бредовых соображений: могут отказываться от лечения, что ухудшает их самочувствие. И в силу эмоционального дефекта у них нет сил и мотивации совершать какие-то социально опасные действия. Исключения есть, когда «голоса» заставляют совершать какие-то опасные действия, но это все же редкость», – рассказывает Игорь Симаков.
По словам специалиста, среди людей с органическим повреждением мозга – алкоголиков, наркоманов, психопатов – гораздо чаще оказываются преступники.
Та же склонность к серийным убийствам – это не про шизофрению, а про болезнь зависимого поведения, которая делится на две большие группы: химическую, куда входят табакокурение, алкоголизм, наркомания, и нехимическую. В эту категорию попадают пироманы (склонность к поджигательствам), клептоманы (патологическое воровство), лица с игровой зависимостью, в том числе в интернете, и люди, страдающие гомицидоманией – это страсть, склонность к серийным убийствам.
Вылечить нельзя, но можно адаптировать
Если болезнь развилась не в детстве, а когда у человека уже есть знания и жизненный опыт, высокий интеллект, тогда он вполне способен осознать свой недуг и научиться компенсировать его.
На начальной стадии и в легких формах болезнь не затрагивает интеллект, в таких случаях ум больного не страдает, однако мозг может «сбоить», выдавая разного рода галлюцинации.
«У меня был пациент со слуховыми галлюцинациями. Мы преимущественно с помощью психотерапии и медикаментов научили его различать, где голос из радио, а где из головы. Это заняло почти 18 лет, однако цель была достигнута, и ему даже потом не потребовались лекарства», – поделился случаем из практики специалист.
Если же шизофрения развилась в юном возрасте, когда мозг еще не сформирован, то шансов крайне мало: болезнь меняет судьбу навсегда и часто развивается в более тяжелую форму, когда нарушаются структура и биохимические процессы мозга и человек уже интеллектуально деградирует.
«Человек замыкается в своей галлюцинаторно-бредовой картине мира. Снижается энергия, он становится апатичным, холодным, перестает общаться», – рассказывает Игорь Борисович.
Полностью вылечить больного шизофренией сегодня нельзя, однако обеспечить нормальное, адекватное функционирование в обществе вполне реально. Такой человек сможет успешно учиться, достигать карьерных высот, создать крепкую семью, при этом в некоторых случаях ему даже не придется быть на постоянной фармакотерапии. Но это уже зависит от индивидуальных особенностей протекания болезни у пациента. Бывает, что «сбои» в мозге возникают эпизодически, а есть непрерывно текущая, злокачественная шизофрения – она за 5–6 лет разрушает психику, и ничего с этим сделать нельзя.
«На самом деле абсолютно излечимых болезней в медицине не так много. Вы порезали палец – он зажил, но на месте раны останется шрам. Или если вы переболели гриппом или ковидом, то на сердце остались небольшие шрамы, оно продолжает работать, но по нему, как по кольцам на дереве, можно посчитать, сколько раз вы тяжело болели инфекционной болезнью. То есть полного выздоровления в медицине нет – есть адаптация», – подытожил Игорь Борисович.