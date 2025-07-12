Врач-психиатр развеял мифы о шизофрении

Это психическое заболевание давно на слуху у обывателей, и немалую роль в этом сыграла массовая культура, демонстрирующая шизофреников как гениев, чей разум способен увидеть грани, недоступные обычному человеку, или же как опасных преступников, чье больное сознание требует совершения убийств и проявления жестокости. О правдивости этих образов и сути заболевания шизофрения корреспонденту ИА «ДОН 24» рассказал врач-психиатр Игорь Симаков.

Всему виной мутация

По словам специалиста, шизофрения существует столько, сколько помнит себя человечество. По статистике, она поражает примерно 0,7% населения планеты. Однако каждая культура называла и воспринимала эту болезнь по-разному. Например, на Руси людей с таким недугом называли блаженными и по большей части относились к ним с пониманием и даже дружелюбием, потому что болезнь объяснялась божественным происхождением. В средневековой Европе участь этих несчастных была в основном трагичной. Пугающее для обывателей поведение воспринималось как признак колдовства и одержимости дьяволом, потому страдающих шизофренией нередко отправляли на костер.

Лишь в XIX веке укрепилось убеждение, что это расстройство душевного здоровья, а не божественное или дьявольское влияние.

С медицинской точки зрения, шизофрения – это схизис, то есть расщепление. У больных наблюдают распад процесса мышления и эмоциональных реакций.

«Почти половина больных шизофренией имеют мутационные изменения в генетическом материале, которых у родителей нет. С другой стороны, у второй половины достаточно четко прослеживаемая наследственность, хотя связи не очень сильные. Считается, что материнская линия несет больше рисков заболеть. В целом если в поколении были изменения в наследственности, то, накопившись в какой-то момент, они у конкретного человека создают ситуацию, когда мышление начинает нарушаться, и мы считаем этого человека больным с расщепленным сознанием», – рассказал Игорь Симаков.

До сих пор не изучена

Даже на сегодняшний день эта болезнь до конца не изучена, поскольку в каждой цивилизованной стране существовали свои школы с разным трактованием и пониманием шизофрении. Например, в Российской империи долгое время придерживались идей немецкой психиатрической школы.

В советские годы понимание заболевания немного изменилось, в частности благодаря собственным открытиям. Например, концепция вялотекущей шизофрении принадлежит советскому психиатру Андрею Снежневскому, которого в мировом сообществе не признали, а саму теорию сочли политически ангажированной.

В США в пятидесятых годах прошлого столетия бытовало убеждение, что шизофрения – это не болезнь, а нарушение коммуникативных навыков, которые человек не смог освоить в детстве, и его нужно просто обучить, а не подвергать лекарственной терапии. Потому американских пациентов, страдающих шизофренией, перестали содержать в лечебницах и вернули в общество. Такой взгляд на заболевание, сегодня признанный ошибочным, продвинул американских специалистов в психотерапии психотических расстройств.

«Мы, в теории признав пользу психотерапии при шизофрении, на практике остались приверженцами лекарственной терапии, хотя психотерапией шизофренических нарушений российские врачи также занимаются. Особенно развита в этом плане ленинградская школа», – отметил Игорь Борисович.

Также различались взгляды на возраст, в котором заболевание может проявиться. Однако сейчас в медицинском сообществе доминирует мнение, что болезнь чаще всего начинает проявляться в период полового созревания, примерно в 14–18 лет. Хотя существует и диагноз детской шизофрении, однако такие случаи более редкие и очень тяжелые.

По словам Игоря Симакова, чем раньше болезнь развивается, тем тяжелее протекает и с большей разрушительной силой нарушает поведение.

Раньше считалось, что бывает «поздняя шизофрения», которая развивается у людей старше 65 лет. Сегодня ее все чаще относят к ранним проявлениям нейродегенерации, например к болезни Альцгеймера, потому что современные технологии позволяют врачам увидеть, какие процессы протекают в мозгу человека, страдающего деменцией при болезни Альцгеймера, и какие – у шизофреника, и разница очевидна.

Иными словами, частые внешние проявления шизофрении вроде странного поведения, несвязной речи, бреда и галлюцинаций характерны и для многих других психических заболеваний, однако процессы в мозге при каждом таком недуге разные.

На сегодняшний день самым верным признаком шизофрении у человека является так называемое «эхо мыслей» – ощущение вкладывания или отнятия мыслей. Больным шизофренией кажется, что кто-то воздействует на них, овладевает ими. Но это внутренние вещи, которые не всегда улавливаются. Также у некоторых людей бывают слуховые или зрительные галлюцинации, а в иных случаях – и то и другое. Однако каждый симптом по отдельности не всегда говорит о том, что перед вами больной шизофренией.

«У меня была пациентка, которая под влиянием мошенников отдала все деньги. И она до сих пор считает, что находится под гипнозом. Этот феномен – частый шизофренический симптом, но других симптомов у пациентки нет, поэтому ее нельзя назвать страдающей шизофренией», – дополнил Игорь Борисович.

Стоит отметить, что галлюцинации больных шизофренией отражают реальные страхи и переживания пациентов и даже в каком-то смысле показывают общественные настроения, характерные для той или иной эпохи.

По словам Игоря Борисовича, в восьмидесятые годы прошлого века пациенты чувствовали, как на них воздействовало КГБ, они верили, что спецслужбы читали их мысли и влияли на них. Когда было массовое увлечение космосом, больные верили, что на них воздействуют инопланетяне.

Сейчас же, с ростом влияния церкви, чаще появляются пациенты, чьи галлюцинации основаны на религиозных образах.

Чудные гении или же опасные преступники?

Говоря о гениях среди шизофреников, многие вспоминают фильм «Игры разума», где роль главного героя, реально существовавшего выдающегося математика и нобелевского лауреата Джона Форбса Нэша-младшего, исполнил Рассел Кроу. Реальный герой также страдал параноидной шизофренией (у него были слуховые и зрительные галлюцинации, а также бредовые переживания), однако она не помешала ему достичь высот в своей сфере, и это создало романтический образ неких чудаковатых и непонятых гениев.

История нашей страны знает гениев с диагнозом «шизофрения». Есть мнение, что гении поэзии Сергей Есенин и Михаил Лермонтов страдали этим недугом, а некоторые приписывают такой диагноз и политикам, например Ивану Грозному и Никите Хрущеву.

Был даже врач-психиатр Виктор Кандинский, двоюродный брат художника Василия Кандинского, который работал в психиатрической клинике Санкт-Петербурга, там же он позже и лечился. В 30 лет у него начался первый приступ болезни. Поняв свою проблему, Виктор Кандинский начал подробно описывать галлюцинации и ощущения.

Но такие случаи крайне редки, потому что шизофрения бесплодна – она практически никогда ничего не дает. И вероятная причина такой одаренности – это упорство и увлеченность своим делом. Да, измененное шизофренией сознание может выдать необычную идею, недоступную мозгу здорового человека, но без накопленного багажа знаний и опыта это практически неосуществимо.

«Чаще это люди непродуктивные, потому что у них страдает мотивационная составляющая. Они не реализуют свои оригинальные идеи из-за нехватки сил, желания и упорства», – отметил специалист.

Другой образ шизофреников – это социально опасные люди, одержимые жаждой убийств из-за тех самых «голосов», которые велят им совершать преступления. Не зря в народе укрепилось обзывательство «шизофреник» или «шизик», коим награждают некоторых опасных маньяков, но с точки зрения классической медицины среди таких людей шизофреников крайне мало и куда вероятнее там присутствует диагноз психопатии.

«На мой взгляд, социально опасных среди больных шизофренией значительно меньше, чем принято думать. Просто вот эта гротескность, нелепость, вычурность создает у обывателей ощущение, что эти люди опасны. В действительности они могут быть опасны для себя – в силу бредовых соображений: могут отказываться от лечения, что ухудшает их самочувствие. И в силу эмоционального дефекта у них нет сил и мотивации совершать какие-то социально опасные действия. Исключения есть, когда «голоса» заставляют совершать какие-то опасные действия, но это все же редкость», – рассказывает Игорь Симаков.

По словам специалиста, среди людей с органическим повреждением мозга – алкоголиков, наркоманов, психопатов – гораздо чаще оказываются преступники.

Та же склонность к серийным убийствам – это не про шизофрению, а про болезнь зависимого поведения, которая делится на две большие группы: химическую, куда входят табакокурение, алкоголизм, наркомания, и нехимическую. В эту категорию попадают пироманы (склонность к поджигательствам), клептоманы (патологическое воровство), лица с игровой зависимостью, в том числе в интернете, и люди, страдающие гомицидоманией – это страсть, склонность к серийным убийствам.

Вылечить нельзя, но можно адаптировать

Если болезнь развилась не в детстве, а когда у человека уже есть знания и жизненный опыт, высокий интеллект, тогда он вполне способен осознать свой недуг и научиться компенсировать его.

На начальной стадии и в легких формах болезнь не затрагивает интеллект, в таких случаях ум больного не страдает, однако мозг может «сбоить», выдавая разного рода галлюцинации.

«У меня был пациент со слуховыми галлюцинациями. Мы преимущественно с помощью психотерапии и медикаментов научили его различать, где голос из радио, а где из головы. Это заняло почти 18 лет, однако цель была достигнута, и ему даже потом не потребовались лекарства», – поделился случаем из практики специалист.

Если же шизофрения развилась в юном возрасте, когда мозг еще не сформирован, то шансов крайне мало: болезнь меняет судьбу навсегда и часто развивается в более тяжелую форму, когда нарушаются структура и биохимические процессы мозга и человек уже интеллектуально деградирует.

«Человек замыкается в своей галлюцинаторно-бредовой картине мира. Снижается энергия, он становится апатичным, холодным, перестает общаться», – рассказывает Игорь Борисович.

Полностью вылечить больного шизофренией сегодня нельзя, однако обеспечить нормальное, адекватное функционирование в обществе вполне реально. Такой человек сможет успешно учиться, достигать карьерных высот, создать крепкую семью, при этом в некоторых случаях ему даже не придется быть на постоянной фармакотерапии. Но это уже зависит от индивидуальных особенностей протекания болезни у пациента. Бывает, что «сбои» в мозге возникают эпизодически, а есть непрерывно текущая, злокачественная шизофрения – она за 5–6 лет разрушает психику, и ничего с этим сделать нельзя.