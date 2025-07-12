Врач призвал ввести запрет на молочные смеси для детей

В России следует ввести запрет на использование молочных смесей без показаний врача, поделилась с «Газетой.Ru» доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Горячева.

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Ранее стало известно, что законопроект, запрещающий производителям детских смесей навязывать свою продукцию в роддомах, готовится в Госдуме.

«Надо понимать, что есть лечебные смеси, а есть смеси для кормления вместо грудного молока. Бывает так, что ребенок недоношенный, или с низкой массой тела или с заболеваниями, которые несовместимы с кормлением грудью. В этих случаях другого варианта, кроме как кормить смесью, у нас не будет. Соответственно, при выписке из роддома врач может предложить маме забрать с собой смесь в качестве подарка. Это нормально», — рассказала врач.

По ее словам, чаще всего при рождении ребенка родителям рассказывают о приоритете грудного вскармливания.