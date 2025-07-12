Врачи спасли мужчину, у которого по венам плавала пуля

Редчайший случай: пуля проплыла по венам россиянина от ключицы до почки. Как его спасли
Жителю Курска потребовалась срочная медицинская помощь из-за редкого огнестрельного ранения, которое могло привести к ишемии (дисфункции) почки. Мужчину спасли сотрудники столичного института имени Склифосовского. Что они сделали — далее в материале.
Что произошло
Снимки показали, что у курянина пуля проплыла по вене от ключицы до правой почки, отметили в департаменте здравоохранения Москвы.
Специалисты назвали этот случай редчайшим. Пострадавшего экстренно перевезли на вертолёте в столицу, чтобы извлечь инородное тело.
Как проходила операция
Сначала врачи пережали сосуды пациента на 6-7 минут, что избежать ишемии почки, подчеркнули в ведомстве.
Вот что потом сделали медики:
- вскрыли почечную вену и достали пулю;
- ушили вену и восстановили кровоток.
Состояние мужчины
После хирургического вмешательства почка продолжила выполнять свои функции в полном объёме, уточнили доктора.
По их словам, сейчас самочувствие россиянина стабильное, он находится в сознании и сам дышит.
Сшитый новый пищевод
У юноши из Омска зафиксировали серьёзный химический ожог пищевода из-за случайно выпитого средства для очистки плит.
После экстренной помощи парень отказался продолжать лечиться. Через некоторое время он утратил способность есть и начал быстро терять вес.
Тогда врачам пришлось сшить ему новый пищевод. Как у них это получилось — читайте здесь.