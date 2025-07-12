Врачи спасли мужчину, у которого по венам плавала пуля

Жителю Курска потребовалась срочная медицинская помощь из-за редкого огнестрельного ранения, которое могло привести к ишемии (дисфункции) почки. Мужчину спасли сотрудники столичного института имени Склифосовского. Что они сделали — далее в материале.

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Что произошло

Снимки показали, что у курянина пуля проплыла по вене от ключицы до правой почки, отметили в департаменте здравоохранения Москвы.

Специалисты назвали этот случай редчайшим. Пострадавшего экстренно перевезли на вертолёте в столицу, чтобы извлечь инородное тело.

Как проходила операция

Сначала врачи пережали сосуды пациента на 6-7 минут, что избежать ишемии почки, подчеркнули в ведомстве.

Вот что потом сделали медики:

вскрыли почечную вену и достали пулю; ушили вену и восстановили кровоток.

Состояние мужчины

После хирургического вмешательства почка продолжила выполнять свои функции в полном объёме, уточнили доктора.

По их словам, сейчас самочувствие россиянина стабильное, он находится в сознании и сам дышит.

Сшитый новый пищевод

У юноши из Омска зафиксировали серьёзный химический ожог пищевода из-за случайно выпитого средства для очистки плит.

После экстренной помощи парень отказался продолжать лечиться. Через некоторое время он утратил способность есть и начал быстро терять вес.

Тогда врачам пришлось сшить ему новый пищевод. Как у них это получилось — читайте здесь.