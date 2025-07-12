Ученый развеял популярный миф о связи ЭКО с раком

Процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) не повышает риск развития рака и других онкологических заболеваний у женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

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ЭКО представляет собой метод искусственного зачатия, при котором сперматозоид и яйцеклетка «соединяются» не в организме женщины, а в лабораторных условиях. Оно чаще всего используется в случае бесплодия.

Врач отметил, что в контексте ЭКО чаще всего «боятся» развития онкологических заболеваний – в первую очередь рака молочной железы. Этот страх связан с механизмом проведения процедуры – в частности, со стимуляцией яичников.

Во время ЭКО женщине назначают препараты, которые повышают выработку эстрогенов и других половых гормонов. Они, по данным исследований, могут стимулировать рост гормонозависимых опухолей, таких как рак груди и матки.

Рак груди чаще всего развивается в возрасте от 25 до 60 лет. По словам эксперта, именно в таких ситуациях возникает эффект ложных корреляций, который широко известен в медицинской статистике.

«Женщины приходят на ЭКО в возрастном диапазоне от 25 до 45 лет. И бывает, что женщина проходит процедуру ЭКО, будучи здоровой, а после определенного времени заболевание диагностируют. Житейская логика подсказывает, что причина в ЭКО», – объяснил эмбриолог.

Однако, по словам эксперта, в популяции рак молочной железы, как и прочие заболевания, встречается с определенной частотой — как у тех, кто делал ЭКО, так и у тех, кто процедуру не проходил.

«Как мы сегодня знаем, эти частоты равны. Отсутствие дополнительного риска, связанного с процедурами ЭКО, в отношении рака – как молочной железы, так и других локализаций – подтверждено десятками работ, в том числе крупным метаанализом 2021 года – с тысячами участниц и четкими выводами» – рассказал «Газете.Ru» специалист.

Также люди могут ошибочно полагать, что ЭКО коррелирует с повышенным риском развития диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Эмбриолог отметил, что это опасение справедливо только для тромбозов. Дело в том, что рост уровня эстрогенов при подготовке к ЭКО повышает свертываемость крови.