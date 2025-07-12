Что делать, если вам назначили неэффективное лечение

В медицине каждый год появляются новые стандарты лечения, открытия и разоблачения неэффективных схем. Тем не менее многие врачи игнорируют современные рекомендации, год за годом прописывая своим пациентам пустышки с недоказанной эффективностью. Напрямую плацебо или гомеопатия вам, может, и не навредят, но и с болезнью не справятся. А значит, вы потратите впустую деньги и упустите время на лечение. Как избежать этого и можно ли привлечь врача за прописанные «БАДы и фуфломицины», «Секрету» объяснили эксперты.

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Что считается неэффективным лечением

Под неэффективным лечением обычно понимают всё, что не имеет доказанной пользы. Врач может назначить вам:

гомеопатию, эффективность которой не подтверждена строгими исследованиями, часто даже не содержащую действующего вещества;

биологически активные добавки (БАДы), которые по закону не считаются лекарствами и не проходят строгий контроль на действенность;

устаревшие схемы — например, антибиотики, уже не работающие против конкретных бактерий, противовирусные и иммуномодуляторы, которые непонятно что делают с иммунитетом;

процедуры, польза которых не доказана.

И хорошо ещё, если этот длинный список назначений содержит хоть что-то, действительно работающее на проблему.

«Гомеопатия и БАДы не запрещены, но их нельзя назначать вместо доказанного лечения — только как дополнение. Пренебрежение современными стандартами лечения — основание для жалобы», –

На практике такие назначения могут появляться по разным причинам: кто-то из врачей доверяет альтернативной медицине больше доказательной, кто-то ориентируется на устаревшие протоколы, кто-то может работать под влиянием фармкомпаний.

Свою лепту вносят и пациенты: почему-то среди широких масс очень распространено доверие к альтернативной медицине и много страхов и фобий относительно реально работающих методов. Поэтому люди всеми силами отмахиваются от операций, болезненных уколов, «страшных» гормонов и химии (хотя они как раз работают) и просят выписать им каких-нибудь «травок». После N-цатого такого пациента врачи уже начинают предлагать консервативные и мягкие схемы лечения на автомате.

А иногда врач и вовсе не считает, что вашу болезнь можно вылечить или вообще надо лечить. Но, чтобы не говорить вам это в лицо, прописывает безобидные пустышки — чисто для успокоения ваших нервов.

Ещё одна причина — не все клинические рекомендации и протоколы Минздрава обновляются вовремя.

Часто протоколы включают компромиссы между реальной ситуацией в больницах и идеальной картиной. Если стандарт бесплатной помощи (ОМС) или локальный регламент региона не обновлён, врач может по инерции выписывать устаревшие препараты.

При этом иногда какой-то препарат может попасть в рекомендации Минздрава для врачей не потому, что он лучше, а потому, что он дешевле аналогов и его можно закупить для больниц в большем количестве.

А значит, врач может действовать строго в соответствии с документом, который не отражает последние научные данные. К сожалению, это системная проблема, признают эксперты.

Почему даже протоколы Минздрава не всегда правы

В первую очередь важно понимать, подчеркнули эксперты, что медицинская деятельность в России регулируется целым комплексом нормативных документов, включая федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» и приказы Министерства здравоохранения.

«В российском законодательстве существуют стандарты оказания медицинской помощи, разработанные под каждое заболевание. Она имеет вариативность, которая зависит от изменений состояния больного… Государственные учреждения жестко следуют этим стандартам. Здесь пациент защищён от возможного «творчества» доктора. Контролирует этот вопрос Министерство здравоохранения», –

Но Министерство здравоохранения, как и любое министерство, — это большая бюрократическая машина, которая балансирует между трёх полюсов.

С одной стороны, чиновники обязаны проверять и признавать или не признавать действенными методы лечения и препараты, решать, какие из них включать в список жизненно важных, а закупку каких вовсе субсидировать на уровне государства.

С другой стороны, в последнее время появление новых препаратов и методов значительно опережают ресурсы регулятора на их тщательные проверки и изучение. Новые схемы уже существуют, работают и показывают реальные результаты, но в протоколы их занести могут спустя несколько месяцев или даже лет.

С третьей, фармкомпании действуют в некотором компромиссе с государством — им дают торговать как лекарствами, так и БАДами и препаратами с недоказанной эффективностью, если они докажут их относительную (с учётом всех побочек и противопоказаний) безопасность для потребителя. У фармы есть свои интересы, которые они лоббируют в том числе через врачей, назначающих их препараты.

Поэтому, по словам экспертов, многие рекомендации Минздрава могут включать в себя сомнительные или спорные пункты, на которые просто нет ресурсов на проверку. А некоторые врачи берут их на веру как нерушимую истину и не изучают, что в их сфере появилось нового, потому что с загрузкой врачей зачастую просто некогда изучать современные научные источники и постоянно повышать квалификацию.

«Минздравовский протокол — это всего лишь рекомендация, а не закон. Он может быть устаревшим или не учитывать новые данные. Оспорить его реально: собрать научные статьи и метаанализы, опровергающие конкретный пункт, направить эти доказательства в Минздрав с требованием пересмотра», –

Если вы не согласны с назначением: что делать

Если при чтении списка назначений от врача у вас закралось сомнение, что такой-то препарат здесь действительно нужен и эффективен, не стесняйтесь переспросить. Это можно сделать как прямо на приёме, так и связавшись с врачом после, например, через колл-центр клиники.

Самое важное — не молчать.

«Если вы не согласны с назначением врача, рекомендуется начать с конструктивного диалога. Попросите доктора обосновать выбор препарата, опираясь на клинические рекомендации. Врач обязан предоставить разъяснения относительно назначенного лечения», –

По закону «Об основах охраны здоровья граждан» вы вправе:

потребовать от врача пояснить назначение, сославшись на клинические рекомендации;

обратиться к заведующему отделением или главному врачу с письменным заявлением, если не уверены в адекватности лечения;

при необходимости сменить врача или медорганизацию (это закреплено в статье 20 федерального закона № 323-ФЗ).

Если врач не спешит идти вам навстречу и обосновывать свои назначения, погуглите самостоятельно, что за препарат вам назначили, относится ли он к препаратам с доказанной эффективностью, входит ли он в рекомендованные схемы лечения.

Ещё лайфхак: можете попросить проанализировать лист назначения нейросети, но помните, что это ненадёжный источник, который требует перепроверки.

Но даже если вы точно знаете, что гомеопатия не работает, а БАДы не лечат, а лишь поддерживают организм (и то не все), не спешите раздувать скандал. Как уже сказано выше, врач это мог делать не по злому умыслу или в сговоре с производителями «фуфломицинов», а из-за устаревших протоколов.

Не забывайте, что врачи — тоже люди. Несмотря на профильное образование, уровень знаний и опыта у них может разниться, как и источники медицинской информации. Они могут быть подвержены заблуждениям, когнитивным искажениям, уставать, становиться невнимательными и т.п. При этом они отдают силы работе и чаще всего искренне хотят помочь своим пациентам.

Возможно, лучший выбор — сменить врача на того, кому вы будете доверять больше, и кто с пониманием отнесётся к вашей просьбе использовать только проверенные и доказанные методики без «травок и сахарных шариков».

«Право пациента на выбор лечения и врача закреплено законом: пациент вправе требовать назначения иного врача или организации. В любой момент можно отказаться от медицинского вмешательства», –

В частной медицине вариативность выше — там врач может отойти от стандарта или выбрать «альтернативный» препарат. Но и в этом случае важны ваша информированность и письменное согласие.

Если лечение оказалось бесполезным: можно ли взыскать с врача

Ситуация, когда пациент теряет время и здоровье из-за попытки вылечиться пустышками, не редкость. Особенно опасно это при лечении болезней, которые склонны развиваться со временем и без лечения могут привести к смерти пациента.

Если препарат не содержит действующего вещества или заведомо не мог подействовать, юристы советуют действовать поэтапно:

обратиться с претензией к клинике и потребовать объяснений и компенсации за повторное лечение;

при серьёзном ущербе заказать независимую экспертизу, чтобы подтвердить ошибку;

при тяжёлых последствиях обращаться не только в суд, но и в правоохранительные органы: ненадлежащее лечение может квалифицироваться по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Если вам выписали пустышку и вы из-за этого потеряли время и здоровье, это нарушение обязательств по договору оказания медуслуг. Можно потребовать возмещения реального ущерба (расходы на диагностику и лечение) и морального вреда», — подчеркнул Даниил Зайцев.

Если лечение проходило по полису ОМС или ДМС, страховая также может инициировать экспертизу и взыскать ущерб с клиники. Однако этот самый ущерб ещё предстоит доказать.

«Практическая проблема — отсутствие чётких критериев «неэффективности» гомеопатических лекарств и БАДов. Если добавка не навредила, но и не помогла, взыскать потраченные деньги вряд ли получится. Пациенту стоит сразу уточнять у врача, почему назначен именно БАД, а не лекарство, и требовать занесения этой информации в медицинскую документацию — это упростит возможное оспаривание», –

Увы, закон не устанавливает чётких требований именно к доказательности, врачи руководствуются клиническими рекомендациями, которые могут отходить от строгих научных принципов и не отражать свежие исследования, отмечают эксперты.

Но если назначение полностью противоречит научным данным (например, гомеопатия вместо антибиотиков при бактериальной инфекции) и тем самым клиническим рекомендациям, это может стать основанием для дисциплинарной или даже уголовной ответственности.

По договорённости с пациентом врач может выписать ему предпочтительное лекарство в дополнение к основным, но любое назначение вне клинических протоколов без информированного согласия пациента — профнепригодность и нарушение закона.

Антон Палюлин уточняет:

«Если врач прописал БАД, не входящий в специальный перечень Минздрава или назначил его без показаний, это можно расценивать как нарушение профессиональных стандартов. Если лечение БАДами вместо доказанных методов привело к ухудшению здоровья, пациент может обратиться в суд с иском о возмещении вреда по ст. 1064 ГК РФ».

Роман Фишкин рекомендует такой алгоритм, если вас возмутило назначение неэффективных препаратов и есть подозрение, что это привело к ухудшению вашего здоровья:

подача гражданского иска о компенсации вреда здоровью (статья 1064 ГК РФ);

обращение в Росздравнадзор;

жалоба в страховую компанию для проведения экспертизы качества лечения;

в случае доказанного вреда здоровью — привлечение к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ.

Можно ли оспорить схему лечения или протокол

Оспорить можно. Практически это происходит редко, но механизм есть:

собрать доказательную базу: мета-анализы, статьи, экспертные заключения;

обратиться в Минздрав или профильные медсообщества с требованием пересмотра;

при доказанном вреде — идти в суд, но важно понимать, что прямая связь «неэффективное лечение — ухудшение здоровья» часто требует экспертизы и дополнительных расходов.

Но если ваша цель — чтобы вам назначили действенное лечение, этот путь будет долгим и не слишком эффективным. Лучше потратить это время на поиск альтернативного хорошего специалиста.

Памятка для пациента

Не бойтесь задавать вопросы и просить обоснование назначений. Проверяйте спорные препараты в надёжных источниках (PubMed, UpToDate). Если врач не идёт на контакт — обращайтесь к руководству (заведующему отделением, заместителю главного врача по лечебной работе или главному врачу), в страховую или в Росздравнадзор. Помните, что протокол — не приговор, особенно если вы видите реальный риск для здоровья. Если лечение уже привело к ущербу, собирайте документы и не затягивайте с обращением к юристу.

Спор с врачом — не война, а защита своих прав. И чем больше вы знаете о доказательной медицине и о своих возможностях, тем меньше шансов, что вам назначат пустышку вместо помощи.