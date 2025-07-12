В США впервые за 18 лет зарегистрировали смерть от легочной чумы

В округе Коконино штата Аризона произошла смерть от легочной чумы. Информацию об этом подтвердили в местной службе здравоохранения и социального обеспечения.

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Медики получили результаты анализов и озвучили неутешительный вердикт. Оказалось, что гибель жителя штата не связана с недавним сообщением о вымирании луговых собачек.

Американец умер от легочной чумы, которая является наиболее опасной разновидностью инфекции, отличающейся относительно редким появлением среди населения. Зафиксированная в округе Коконино смерть стал первым подобным случаем с 2007 года, передает Life.ru. Тем менее для остального населения риск заражения остается низким, уточнили специалисты.

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