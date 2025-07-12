В Ростовской области женщина с пересаженной почкой вновь стала мамой

На Дону 31-летняя Александра, имеющая одну пересаженную почку, успешно родила второго здорового ребенка. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мальчик весом 3700 г появился в Перинатальном центре, и мама с малышом выписались 11 июля.
«В этом году в области три женщины с трансплантированными органами стали мамами благодаря нашим специалистам. Слаженная работа врачей донского здравоохранения позволяет женщинам даже после трансплантации выносить и рожать здоровых детей», – отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.
Александру наблюдали специалисты нескольких медицинских учреждений, что помогло минимизировать риски для ее здоровья и ребенка. В консультативной поликлинике Ростовской областной клинической больницы сейчас находятся под наблюдением еще две женщины, которые также надеются на материнство благодаря программе трансплантации органов.
«В отличие от многих регионов страны на Дону действует региональная программа трансплантации. Мы стремимся ежегодно увеличивать количество вмешательств. Трансплантация позволяет людям не только уйти с диализа, но и дарит возможность женщинам стать мамами», – добавил директор центра хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы Роман Коробка, проводивший операцию по пересадке почки.