В Ростовской области женщина с пересаженной почкой вновь стала мамой

На Дону 31-летняя Александра, имеющая одну пересаженную почку, успешно родила второго здорового ребенка. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Мальчик весом 3700 г появился в Перинатальном центре, и мама с малышом выписались 11 июля.

«В этом году в области три женщины с трансплантированными органами стали мамами благодаря нашим специалистам. Слаженная работа врачей донского здравоохранения позволяет женщинам даже после трансплантации выносить и рожать здоровых детей», – отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Александру наблюдали специалисты нескольких медицинских учреждений, что помогло минимизировать риски для ее здоровья и ребенка. В консультативной поликлинике Ростовской областной клинической больницы сейчас находятся под наблюдением еще две женщины, которые также надеются на материнство благодаря программе трансплантации органов.