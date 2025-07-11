В Новосибирске предложили внедрить программу онкофертильности

В среду 9 июля в Новосибирске состоялось очередное заседание регионального отделения Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). Одной из тем встречи стала онкофертильность. Участники обсудили современные возможности сохранения репродуктивного потенциала у онкопациентов, а также предложили ряд инициатив по развитию онкофертильности на региональном уровне.

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В мероприятии приняли участие представители ведущих центров вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) Новосибирска (члены регионального отделения РАРЧ) и заместитель Министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

«Снижение рождаемости стало вызовом практически для всех регионов России. Помимо социально-психологических факторов, одной из причин становится повышение количества пар, столкнувшихся с невозможностью иметь детей по медицинским причинам. И здесь на Центрах вспомогательных репродуктивных технологий лежит повышенная ответственность: обеспечить проведение процедур с максимальной эффективностью – то есть привести женщину после ЭКО к рождению здорового доношенного ребенка. Показатель эффективности Центров ВРТ в Новосибирской области по наступившим беременностям сейчас держится на уровне 33-35%, что соответствует среднероссийским значениям. Чтобы программы ВРТ стали действительно заметным инструментом влияния на демографическую ситуацию, необходимо развивать партнерство и взаимодействие как между репродуктологами Новосибирской области – а сейчас в регионе действует 7 коммерческих и один государственный Центры ВРТ – так и с врачами других специальностей: в первую очередь, педиатрами и онкологами», – отметила заместитель Министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Одним из ресурсов повышения рождаемости могут стать программы онкофертильности. Согласно данным ВОЗ, онкозаболевание возникает у каждого 5-го человека. Противоопухолевое лечение (химио-, лучевая терапия, операции) часто приводит к снижению или потере фертильности у женщин и мужчин репродуктивного возраста. Однако современная медицина позволяет сохранить репродуктивный потенциал.

В зависимости от возраста, типа опухоли и плана лечения применяются различные методы: криоконсервация спермы, криоконсервация ооцитов (яйцеклеток), криоконсервация эмбрионов, а также в некоторых случаях – трансплантация ткани яичника или яичка.

В России (Санкт-Петербург, Москва, Томск) есть ряд клиник, где удалось добиться взаимодействия между репродуктологами и онкологами, и перед онкологическим лечением пациенты проходят консультацию, обследование и процедуры по сохранению фертильности. После установления ремиссии по онкологическому лечению пациенты могут стать родителями.

Однако участники встречи отметили, что пока как в целом в стране, так в Новосибирской области, отсутствуют системные программы по онкофертильности, наблюдается низкий уровень осведомленности населения о возможности сохранения репродуктивной функции и недостаточное взаимодействие между онкологами и репродуктологами.

Председатель регионального отделения Российской Ассоциации Репродукции Человека, главный врач «Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции», главный внештатный специалист Минздрава НСО по репродуктивному здоровью женщин, к.м.н. Анна Вятчинина уточнила, что многие пациентки теряют шанс сохранить фертильность из-за поздней информированности, и крайне важно внедрить обязательное консультирование онкопациентов репродуктологом еще до начала лечения.

«Из-за недостаточной осведомленности врачей в поликлиниках о криоконсервации биоматериала, редких направлений от онкологов в репродуктивные центры и отсутствия слаженной работы между этими специалистами, пациентки часто узнают о возможности сохранения репродуктивной функции слишком поздно – во время или после лечения онкозаболевания. Это увеличивает риск бесплодия и связанных с ним психологических проблем. Все это, конечно же, негативно влияет на жизнь пациенток. Исследования показывают, что 60-75% женщин жалеют о том, что им не рассказали о сохранении репродуктивного здоровья до начала лечения онкологии», – говорит Анна Вятчинина.

В числе других инициатив региональное отделение РАРЧ предложило:

повышение осведомленности врачей первичного звена, гинекологов, онкологов о методах сохранения фертильности;

необходимость организации единой мультидисциплинарной команды: онколог + репродуктолог + психолог;

внедрение информационно-просветительских программ по онкофертильности для пациентов;

поиск путей финансирования: госпрограммы, гранты, партнерство с частным сектором;

организация централизованного криохранилища биологического материала.