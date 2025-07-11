В Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля попал пятилетний мальчик с отеком шеи и высокой температурой 39 градусов. По данным пресс-службы областного Минздрава, симптомы появились за неделю до госпитализации, но родители не вызывали врача и давали ребенку жаропонижающие.

Во время обследования у юного пациента обнаружился гнойный абсцесс в области шеи - осложнение после ОРВИ. Ситуация очень опасна, так как может спровоцировать сужение дыхательных путей, повреждение сосудов и нервов, тромбообразование и даже паралич.

Абсцесс был вскрыт, большое количество гноя удалено, операция завершилась успешно. Мальчика уже выписали домой восстанавливаться. Врачи напомнили, что при высокой температуре и плохом самочувствии важно сразу обращаться за медпомощью.