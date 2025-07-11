Хирурги провели уникальную операцию по замене аорты на синтетическую

В больнице принца Чарльза в Брисбене (Австралия) провели одну из самых сложных сосудистых операций в истории австралийской медицины. 50-летнему пациенту хирурги заменили почти всю грудную часть аорты на синтетический трансплантат. Причиной вмешательства стала аневризма — опасное расширение артерии, которое, по словам врачей, напоминало «бомбу замедленного действия». Об это сообщили в ABC News.

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Сканирование показало, что аорта пациента увеличилась до 8 сантиметров — в 3–4 раза больше нормы. Такая деформация артерии создала высокий риск разрыва, который почти всегда приводит к мгновенной смерти.

«Вы никогда не можете точно сказать, когда она разорвется, но мы знали, что времени почти не осталось», — рассказала сосудистый хирург доктор Саманта Педен.

Передовая подготовка с помощью 3D-печати

К операции хирурги готовились с особой тщательностью. Вместе с инженерами Института биофабрикации Херстона они создали 3D-модель поврежденной артерии в натуральную величину. Модель напечатали на принтере «цифровой анатомии», способном воссоздавать ткани с разной плотностью — от мягких до жестких. Такой макет позволил хирургам «потренироваться» на реалистичном прототипе, а не полагаться только на двумерные снимки КТ.

Инженер Лиам Джорджсон отметил, что принтер позволяет в одном изделии объединить разные материалы, создавая тактильную симуляцию настоящей артерии. В будущем такие модели смогут подключаться к насосам, имитирующим биение сердца, и обеспечивать ещё более точную тренировку.

Рискованная операция с остановкой сердца

Девятичасовую операцию проводила объединенная команда кардиохирургов и сосудистых хирургов, чтобы минимизировать время с открытой грудной клеткой. В ходе процедуры пациенту охладили тело и полностью остановили кровообращение на 20 минут — ровно столько времени есть у хирургов, чтобы заменить дугу аорты, не причинив необратимого вреда мозгу.

«Это момент, когда пациент может проснуться с инсультом — или не проснуться вовсе», — подчеркнула доктор Педен.

Поврежденный участок аорты удалили и заменили синтетической трубкой, материал которой Педен сравнила с «гибкой, водонепроницаемой курткой». По ее словам, подобные операции выполняются всего в нескольких центрах Австралии и Новой Зеландии. Их подразделение проводит лишь около шести таких вмешательств в год.

Успешное восстановление

Через три недели после операции пациент покинул реанимацию и начал курс реабилитации. По словам Педен, он восстанавливается очень хорошо, без признаков инсульта или паралича.

«У него полностью функционируют руки и ноги. Мы все очень довольны его прогрессом», — сказала она.

Сильная поддержка семьи также сыграла важную роль в его восстановлении.

Позже в этом году хирурги планируют заменить и нижнюю часть аорты, чтобы устранить все потенциальные угрозы. Таким образом, будет завершена полная реконструкция крупнейшего кровеносного сосуда организма.