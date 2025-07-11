В России вложили около 10 млрд рублей в закупку неэффективных лекарств

В России было потрачено около 10 миллиардов рублей на неэффективные лекарства. Такие данные приводит аналитическая компания.

© Vse42.ru

В 2024 году в России было потрачено 16,2 миллиарда рублей на приобретение лекарственных средств, которые не входят в официальные клинические рекомендации по лечению заболеваний. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании "Б3-Мед".

Значительная часть этой суммы – около 10 миллиардов рублей – пришлась на закупки гомеопатических средств, биологически активных добавок (БАД) и фитотерапевтических препаратов. Например, для пациентов с нейроэндокринными опухолями регионами приобретались экстракты березы, зверобоя, пижмы и расторопши, а для лечения рака носоглотки – аир, арника, кора дуба, перечная мята, пихта, ромашка, шалфей и валериана.

Помимо этого, более 4 миллиардов рублей было направлено на медикаменты для терапии редких генетических заболеваний и около 2 миллиардов рублей – на различные аллергены.

Наибольшие объемы закупок препаратов, не включенных в клинические рекомендации, зафиксированы в таких регионах, как Якутия, Удмуртия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Дагестан, а также Архангельская и Ленинградская области, Ставропольский и Красноярский края, и Чукотка.

Основатель "Б3-Мед" и терапевт Евгений Коровин отметил отсутствие строгого регламента, который ограничивал бы подобные закупки. Он подчеркнул, что такие траты вызывают вопросы, поскольку вместо эффективного лечения бюджетные средства используются на малоизученные лекарства, которые могут даже навредить здоровью пациентов, передают "Известия".