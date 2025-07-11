Доктора спасли новорожденного с редкой формой менингита

Специалисты детского клинического центра имени Рошаля спасли новорожденного, который заболел редкой формой менингита. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

«В детский центр экстренно доставили семидневного малыша. После выписки из роддома с хорошими показателями у него внезапно пропал аппетит, а на следующий день начались судороги. У пациента выявили редкий случай пневмококкового менингита», – говорится в сообщении.

В медучреждении отметили, что менингит, как правило, развивается стремительно и может привести к отеку мозга, тяжелым неврологическим осложнениям и даже смерти.

«Особенность в том, что у малыша не было ни температуры, ни классических менингеальных симптомов, лишь судороги и нарушение сознания. Посевы крови, ликвора и ПЦР позволили быстро выявить пневмококк, и мы начали антибактериальную терапию», – приводятся в сообщении слова заведующей инфекционным отделением Маргариты Велиадзе.

В настоящее время новорожденный чувствует себя хорошо и готовится к выписке, уточняется в публикации.