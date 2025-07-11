Профсоюзы медработников РФ, Монголии и Китая стали сотрудничать

Соглашение о сотрудничестве заключено в Улан-Удэ между профсоюзами медработников России, Монголии и Автономного района Внутренняя Монголия КНР. Документ подписан на V Байкальском молодежном медицинском форуме, сообщил ТАСС председатель Совета молодых специалистов медицинских организаций Бурятии, депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Итыгилов.

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«Одним из значимых событий форума стало подписание межгосударственных соглашений о сотрудничестве между профсоюзами работников здравоохранения Российской Федерации, Автономного района Внутренняя Монголия (г. Маньчжурия) и Монголии», — сообщил Итыгилов.

Стороны выразили готовность активно содействовать развитию отношений между профсоюзами и обмениваться опытом в различных областях, укреплять профессиональные связи и создавать благоприятные условия для труда работников сферы здравоохранения. Также соглашением предусмотрено взаимодействие в области подготовки кадров, в культурном туризме, в санаторно-курортном обслуживании.

По словам председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолия Домникова, Монголия всегда была очень близкой страной для россиян, а ее контакты с Бурятией несут и элемент культурной близости народов.

«Во взаимодействии наших профсоюзов есть что-то семейное. Не случайно, обмен делегациями предполагается даже на местном уровне или, как в Монголии говорят, на аймачном, то есть районном уровне», — отметил он.

Медицинский форум

V Байкальский молодежный медицинский форум проходит в Улан-Удэ с 9 по 12 июля. Участие в нем принимают порядка 1 тыс. человек из 30 регионов России, а также из Монголии и Китая.

«Форум "Здоровье - энергия будущего" проводится в Физкультурно-спортивном комплексе, а также в крупных медучреждениях Бурятии, в Центре Восточной медицины города Улан-Удэ. Это уникальная площадка для обмена знаниями и опытом, повышения квалификации, обсуждения актуальных вызовов в здравоохранении и передовых практик, — подчеркнул Итыгилов. — Стратегическая цель мероприятия - объединение и интеграция медицинской молодежи в процесс инновационного развития здравоохранения. Участники форума получат баллы непрерывного медицинского образования (НМО)».

Программа предусматривает работу 12 секций научно-практической конференции, выступления экспертов Минздрава России, представителей ведущих медицинских вузов и научных центров, а также проведение мастер-классов.