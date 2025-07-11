В России улучшили диспансеризацию для пенсионеров

Российские пенсионеры получили возможность ежегодно проходить бесплатное медицинское обследование в рамках новой государственной программы. Об этом заявила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

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Особенно важной эта инициатива стала для жителей удаленных регионов, где доступ к медицинским услугам зачастую затруднен. Для обеспечения доступности медицинских услуг организованы мобильные бригады, которые выезжают в труднодоступные районы и проводят обследования на месте.

По словам Киреевой, специализированные автобусы оборудованы всем необходимым для комфортного передвижения маломобильных граждан. Транспорт оснащен удобными сиденьями, приспособлениями для крепления инвалидных кресел-колясок и медицинским оборудованием.

Кроме того, мобильные клиники берут на себя транспортировку пожилых людей из отдаленных деревень до поликлиник и обратно. Часто бригада забирает до семи человек из разных населенных пунктов.

Программа диспансеризации включает широкий спектр обследований, таких как флюорография, электрокардиограмма, лабораторные анализы и консультации узких специалистов. При выявлении отклонений пациенты незамедлительно получают необходимую терапию или направляются на дальнейшее обследование, в интервью PRIMPRESS.

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