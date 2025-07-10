Можно ли растянуть желудок, если съесть слишком много арбуза: видео
После половины арбуза может казаться, что желудок вот-вот лопнет, настолько сильное чувство переполнения. Из-за этого у многих возникает миф: арбуз растягивает желудок навсегда. Но это не так.
Арбуз почти целиком состоит из воды и клетчатки. Клетчатка не переваривается, а вместе с жидкостью дает продолжительное ощущение сытости. Особенно если съесть арбуз сразу после основного приема пищи, когда желудок и так уже не пуст.
Но бояться нечего. Желудок – это очень эластичный орган. Он может увеличиваться от 50 миллитров до 4 литров и возвращаться к прежнему размеру. Так что даже сильное растяжение будет временным.
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Главное – не переедать регулярно. В больших количествах арбуз может перегрузить пищеварение и почки. А вот от одной порции с желудком точно ничего не случится.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.