После половины арбуза может казаться, что желудок вот-вот лопнет, настолько сильное чувство переполнения. Из-за этого у многих возникает миф: арбуз растягивает желудок навсегда. Но это не так.

Арбуз почти целиком состоит из воды и клетчатки. Клетчатка не переваривается, а вместе с жидкостью дает продолжительное ощущение сытости. Особенно если съесть арбуз сразу после основного приема пищи, когда желудок и так уже не пуст.

Но бояться нечего. Желудок – это очень эластичный орган. Он может увеличиваться от 50 миллитров до 4 литров и возвращаться к прежнему размеру. Так что даже сильное растяжение будет временным.

Почему в жару трудно сосредоточиться

Главное – не переедать регулярно. В больших количествах арбуз может перегрузить пищеварение и почки. А вот от одной порции с желудком точно ничего не случится.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.