Тревожный диагноз: врач объяснила, чем опасен вирус папилломы человека

«Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с вирусом папилломы, но часто не знают об этом – ВПЧ может не вызывать симптомов и исчезнуть сам, – рассказала Симонова. – Но, если речь о высокоонкогенных типах, вирус может задерживаться в организме, провоцируя развитие дисплазии и даже онкологических заболеваний». По словам эксперта, известно более 200 типов ВПЧ. Низкоонкогенные вызывают доброкачественные образования на коже и слизистых, а высокоонкогенные (например, типы 16 и 18) связаны с риском рака шейки матки, гортани, анального канала и других органов. Передача чаще происходит половым путем, но возможен и бытовой путь – через микротравмы кожи, общие полотенца или бритвы. В группе риска находятся мужчины и женщины с активной половой жизнью, особенно при частой смене партнеров, отсутствии барьерной контрацепции, а также при ослабленном иммунитете или курении. Заболевание может оставаться скрытым, но при персистенции вируса могут развиваться предраковые изменения. Выявить вирус возможно с помощью ПЦР-диагностики и тестов на типы ВПЧ. Женщинам рекомендовано регулярно проходить ПАП-тест. Лечение включает удаление видимых проявлений – папиллом и кондилом – с использованием лазера, радиоволн, криотерапии или хирургических методов. Противовирусные препараты назначаются как поддерживающее лечение, однако полного устранения вируса медицина пока не добилась. Наиболее эффективная профилактика – вакцинация. Сегодня существуют вакцины, защищающие от самых опасных штаммов ВПЧ. Вакцинацию рекомендуется проводить подросткам до начала половой жизни, но сделать прививку можно и взрослым. Специалист подчеркивает: регулярные обследования, безопасное поведение и вакцинация значительно снижают риск развития серьезных осложнений от этой распространенной, но коварной инфекции. Ранее «ФедералПресс» объяснял, зачем проходить комплексное обследование, если ничего не болит. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева