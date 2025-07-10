Врачи спасли младенца с массивным кровотечением

Врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли младенца, у которого открылось массивное кровотечение. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

«Геморрагическая болезнь – это опасное состояние, при котором возникает сильная кровоточивость из-за нехватки витамина К, который нужен для свертывания крови. Именно с таким диагнозом в детский центр экстренно поступил 25-дневный малыш. Ранее новорожденный внезапно стал отказываться от груди, появились слабость и рвота, родители сразу же обратились за помощью», – говорится в сообщении

В медучреждении отметили, что у ребенка обнаружили массивное кровотечение, поэтому сразу подключили к ИВЛ и начали проводить необходимую терапию. Сейчас новорожденный уже чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

В клинике также напомнили о необходимости делать инъекцию витамина К сразу после рождения ребенка – это простая процедура, которая защищает от подобных осложнений.