62-летний управляющий службой безопасности Март Роу несколько недель не мог понять причину сильной боли в спине, пока не узнал, что из-за рака крови его позвоночник сломался в четырех местах. Историю мужчины опубликовал таблоид Daily Mirror.

По словам британца, сначала он начал испытывать постоянную ноющую боль в верхней части спины. Когда она усилилась и стала режущей, мужчина обратился к терапевту, но тот принял ее за симптом вируса и посоветовал подождать. Он отметил, что поначалу поверил врачу, но вскоре его стопы и туловище ниже груди онемели.

Роу отправился в больницу, где, по его утверждению, ему сделали МРТ-сканирование, показавшее, что его перелом позвоночника в четырех местах и один полностью отсутствующий позвонок.

«Межпозвонковые диски торчали в обе стороны и перекрывали нервы. Это и вызывало онемение в теле», — рассказал Роу.

По словам британца, вскоре выяснилось, что все повреждения были вызваны миеломой — раком крови, от которого нет лекарства. Тем не менее Рою назначили курс лучевой терапии, химиотерапию и провели пересадку костного мозга. После лечения ему пришлось несколько месяцев носить корсет для поддержки позвоночника, заново учиться ходить и бороться с множеством инфекций, атаковавших его ослабленный иммунитет.

Роу признлся, что, когда впервые услышал о диагнозе, мысленно прощался с жизнью, но спустя пять лет он по-прежнему жив, счастлив и заявляет, что проживет до 100 лет.

Ранее жительница Великобритании Энни Баннетт рассказала, что после диагностики онкологического заболевания стала счастливее, чем когда-либо раньше. По ее словам, узнав о диагнозе, она стала помогать людям, много путешествовать и чаще бывать с близкими людьми.