В США роботу-хирургу доверили сложную операцию на желчном пузыре

В США заявили о техническом прорыве в медицине. Впервые в истории робот-хирург провел сложную операцию на желчном пузыре без вмешательства человека.

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Ученые из США разработали робота-хирурга с внедренным ИИ, который выполнил успешную операцию на желчном пузыре.

При этом хирургическое вмешательство прошло без какого-либо участия врачей.

По словам исследователей, этот случай — технический прорыв, который позволит перейти от роботов, которые выполняют отдельные действия, к машинам, способным понимать хирургические процедуры.

Как уточнили в университете Джона Гопкинса, для создания робота-хирурга был разработан ИИ на базе двух нейросетей-трансформеров, одна из которых анализировала снимки с эндоскопа и формулировала общие инструкции, а другая преобразовала эти рекомендации в команды для робота.

Нейросети обучались на 34 операциях, проводимых врачами. В последующем ИИ провел восемь аналогичных процедур на подопытных свиньях.

Ранее сообщалось, что благодаря машинному обучению системы ИИ могут распознавать шаблоны мошеннических действий, даже если они меняются или маскируются под обычную деятельность. Также эксперт рассказал, для чего на самом деле нужен ИИ.