В трех блюдах сети ресторанов «Якитория» нашли кишечную палочку

Кишечную палочку нашли в трех блюдах популярной сети ресторанов «Якитория». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Микроорганизмы были обнаружены в салате с курицей и двух видах роллов. В подтверждение своих слов канал опубликовал три протокола испытаний.

Нарушения были выявлены в одном из московских заведений сети.

Ранее жителей России предупредили о зараженной кишечной палочкой продукции «ВкусВилла». Ее нашли сразу в нескольких готовых к употреблению продуктах.