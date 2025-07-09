В трех блюдах сети ресторанов «Якитория» нашли кишечную палочку

Кишечную палочку нашли в трех блюдах «Якитории»
Кишечную палочку нашли в трех блюдах популярной сети ресторанов «Якитория». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Микроорганизмы были обнаружены в салате с курицей и двух видах роллов. В подтверждение своих слов канал опубликовал три протокола испытаний.
Нарушения были выявлены в одном из московских заведений сети.
Ранее жителей России предупредили о зараженной кишечной палочкой продукции «ВкусВилла». Ее нашли сразу в нескольких готовых к употреблению продуктах.