Почему некоторые вирусы исчезают, а другие — нет

Мы ежедневно контактируем с вирусами, часто даже не замечая этого. Но почему одни приходят и уходят, оставляя после себя коллективный иммунитет, а другие способны десятилетиями оставаться в нашем организме и активироваться при удобном случае? Ответ в беседе с «‎Рамблером» дала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

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Что определяет поведение вируса?

В нашем организме по статистике вирусов значительно больше, чем бактерий. Помимо этого, мы бесконечно взаимодействуем с вирусами из внешней среды Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Вирусы отличаются по множеству параметров — заразности, способности передаваться от человека к человеку, механизмам проникновения в клетки и стратегиям выживания. Именно эти особенности и объясняют, почему одни инфекции протекают быстро и оставляют иммунитет, а другие могут оставаться в организме годами.

Это значит, что не существует универсального сценария для всех вирусов. Одни поддаются иммунному контролю и исчезают, другие приспособились избегать его.

Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Иммунный ответ и короткое течение инфекции

Некоторые вирусы практически сразу распознаются иммунной системой. В ответ на инфекцию организм вырабатывает антитела и клетки памяти, которые предотвращают повторное заражение или ослабляют его течение.

Примерами таких вирусов можно считать классические респираторные инфекции с коротким инкубационным периодом. После выздоровления иммунитет позволяет избегать частых тяжелых рецидивов.

Вирусы, способные к латенции

Другой сценарий характерен для вирусов, которые научились уклоняться от иммунного ответа и «прятаться» внутри организма. Они способны долгое время находиться в организме человека в неактивной форме, не размножаться, но при этом любой триггер в виде переохлаждения или стресса может способствовать реактивации вируса и развития клинических проявлений заболевания.

Такие вирусы встраиваются в генетический материал клеток или остаются в нервных ганглиях, активируясь под воздействием стрессов, гормональных изменений или других факторов. Это характерно для герпес-вирусных инфекций, способных долгое время находиться в неактивной форме в ожидании подходящего времени для интенсивного иммунного ответа

Способность к хронизации

Есть и такие вирусы, которые не скрываются полностью, но вызывают вялотекущую, хроническую инфекцию без ярких симптомов. Такой тип инфекции опасен тем, что человек может долго не знать о своем статусе и при этом оставаться источником заражения для других.

Возможность некоторых вирусов длительно оставаться в организме человека определяется их индивидуальными способностями: способностью длительное время оставаться в неактивной латентной форме (например вирус герпеса или вирус иммунодефицита человека) или вызывать длительную хроническую инфекцию, ассоциированную с медленным темпом репликации, без ярких клинических симптомов (вирус гепатита С и В) Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Почему некоторые вирусы мутируют и возвращаются?

Еще одна причина, по которой вирусы могут оставаться актуальной угрозой — их способность к изменчивости своей структуры, или мутации. Таким образом они ускользают от иммунного ответа, вызывая все новые и новые инфекции.

Это свойство характерно, например, для вирусов гриппа, которые каждый сезон циркулируют в новых вариантах. Иммунитет, выработанный к прошлогодним штаммам, не всегда защищает от новых.

Таким образом, способность вируса исчезать или оставаться в организме зависит от его биологических особенностей и взаимодействия с иммунной системой человека. В одних случаях иммунитет успешно справляется и предотвращает повторные инфекции, в других вирусы приспособились скрываться, вызывать хроническое течение или постоянно мутировать. Понимание этих механизмов помогает медицине разрабатывать вакцины и эффективные методы профилактики и лечения.

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