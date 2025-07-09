В России утвердили новые стандарты оказания помощи при аборте

В России разработали стандарты оказания медицинской помощи пациенткам, решившимся на аборты. Правила утверждены для женщин, прервавших беременность на ранних сроках, а также для тех, кто пошел на аборт на сроке 12-22 недели.

Минздрав России разработал новые стандарты оказания медицинской помощи при аборте. Он включает консультации специалистов, а также медикаментозное лечение.

Так, при прерывании беременности до 12 недель пациентку осмотрит врач акушер-гинеколог, назначит анализы на определение группы крови и резус-фактора, микроскопическое исследование мазков, ультразвуковые исследования матки и придатков, а также УЗИ плода. После проведения процедуры пациентку должны осматривать ежедневно. Также ее должны направить на прием к врачу-терапевту и психологу.

Что касается лекарств, женщине могут назначить мизопростол, мифепристон, доксициклин, азитромицин, метронидазол и иммуноглобулин человека антирезус Rho[D].

Пациентки со сроком беременности от 12 до 22 недель также будут проходить прием врача акушера-гинеколога, сдать анализы, пройти УЗИ-обследование. Вместе с тем им проведут ориентировочное исследование системы гемостаза.

В перечне хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения, требующих анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения, указаны кесарево сечение и плодоразрушающая операция.

Из препаратов женщине могут назначить доксициклин, азитромицин, метронидазол, иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] и бромокриптин.

Ранее сообщалось, что в России снизилось количество абортов. Также врачи рассказали, можно ли самостоятельно выбрать дату родов.