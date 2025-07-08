В Роспотребнадзоре рассказали о диагностике лиссавируса

Смертельный случай после укуса летучей мыши зафиксирован в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). У пострадавшего мужчины развились симптомы бешенства, врачи не смогли его спасти, он скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

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Лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства. Данный вирус поражает центральную нервную систему и передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После развития симптомов заболевания вылечить пострадавшего уже невозможно, и финал один - летальный исход.

«Единственная профилактика заражения после укуса или контакта с животным - введение антирабического иммуноглобулина (препарат также называют вакциной против бешенства). Вводить его необходимо сразу после укуса животного. Угроза возникновения и распространения данного вируса на территории России отсутствует, так как лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Тем не менее, российская противоэпидемическая служба устроена так, чтобы иметь инструменты борьбы со всеми опасными инфекциями, вне зависимости, встречаются они в нашей стране или нет.