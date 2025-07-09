Женщина с неизлечимой формой рака сделала неожиданное признание

Жительница Великобритании Энни Баннетт призналась, что, узнав о неоперабельной форме рака, открыла благотворительную организацию и стала счастливее, чем до болезни. Неожиданное признание она сделала в беседе с Metro.

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Женщина рассказала, что впервые узнала, что больна раком в апреле 2024 года. По ее словам, врачи нашли опухоль в молочной железе и поначалу планировали удалить ее хирургическим путем, а затем провести курсы химиотерапии и лучевой терапии. Однако перед началом лечения выяснилось, что опухоль успела поразить кости, что сделало болезнь неизлечимой.

«Это был шок. Несколько дней я была в оцепенении и прокручивала в голове слова врача: "Я не могу это вылечить"», — вспоминает Баннетт.

По ее словам, после этого визита она четыре дня не выходила из дома и проводила время со своими дочерьми 20 и 23 лет. Затем все изменилось, утверждает британка.

«Я очень позитивный человек. Я считаю, что жизнь состоит на 10 процентов из происходящих событий, а на 90 процентов из того, как мы к ним относимся. Поэтому я решила, что не позволю диагнозу сломить меня», — утверждает она.

Женщина добавила, что получает лечение, которое помогает держать рак под контролем, и вместе с этим ведет активный образ жизни. Через пять месяцев она открыла общественную организацию, помогающую молодым людям, чьи родители неизлечимо больны. Кроме того, Баннетт много путешествует, проводит время с семьей и уверена, что ее жизнь стала счастливее и насыщеннее после диагноза.

Ранее сообщалось о беременной жительнице Бразилии, у которой диагностировали рак перед днем рождения старшего сына. 41-летняя женщина проходила курс химиотерапии до родов, а затем перенесла пересадку костного мозга.