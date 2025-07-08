Психиатр сообщил о скрытом симптоме депрессии

Прокрастинация — это не всегда проявление лени или усталости. В некоторых случаях она может сигнализировать о начале депрессии, объяснил врач-психиатр, профессор РУДН Юрий Сиволап.

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По словам специалиста, отличительным признаком депрессивного расстройства является деперсонализация — ощущение, что человек изменился, стал другим.

Это может сопровождаться падением продуктивности и отсутствием мотивации, рассказал он в беседе с kp.ru.

«Снижение желания работать, ярко выраженная апатия и отказ от любимых дел — всё это может указывать на депрессию. В отличие от переутомления, при депрессии даже отдых и развлечения не приносят радости», — объяснил Сиволап.

Однако современная медицина позволяет эффективно бороться с этим расстройством.

«В 70% случаев депрессия успешно лечится с помощью антидепрессантов первой линии. Главное — вовремя обратиться за помощью», — резюмировал он.

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