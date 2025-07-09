Как прививка для похудения скрыла начальные симптомы рака

Мужчина использовал прививки для похудения и не заметил ранние симптомы рака. Медики приняли их за побочные эффекты препарата.

"Эти сигналы врачи приняли за побочные эффекты прививки для снижения веса", — поделился пациент.

Среди симптомов были тошнота и проблемы со стулом. Оказалось, что у него был рак кишечника.

Мужчина решил похудеть, так как его вес вышел далеко за рамки. За два месяца его вес с 121 килограмма снизился на 14 килограммов. Однако однажды утром он взглянул в зеркало и не узнал себя — вес продолжал снижаться даже после отмены средства. Выяснилось, что это был результат запущенного рака кишечника.