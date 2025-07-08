Врачи более шести часов оперировали девочку «в маске Бэтмана»

В Санкт-Петербурге хирурги успешно провели вторую операцию Луне Феннер из США. У ребенка большое родимое пятно на лице, из-за чего ее называют девочкой «в маске Бэтмана.

Лечащий врач Луны Феннер — Ольга Филиппова рассказала РИА «Новости, что пациентке полностью удалили участки невуса вместе с рубцами. Остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке.

Хирург добавила, что ребенок после операции чувствует себя хорошо. Ей снимут швы примерно через две недели. После реабилитации Луну ждут еще два этапа лечения.

Луна Феннер родилась в США с огромным черным родимым пятном. Оно покрывало практически все ее лицо. Американские врачи отказались помочь девочке, так как посчитали программу предполагаемых вмешательств трудновыполнимой.

Девочке согласились помочь хирурги из Краснодара. Они провели несколько операций, но исправить дефект не смогли. Взять сложный случай предложили петербургские медики. В июне прошлого года они провели основное и самое сложное хирургическое вмешательство. Его результат оказался очень хорошим.

Ранее девочка «с маской Бэтмана прилетела в Санкт-Петербург на лечение. В Северной столице Луна Феннер из США продолжает курс терапии, направленной на избавление от редкой патологии. Луну сопровождает ее мать Кэрол Феннер. Она рассказала, что ее дочь с нетерпением ждет очередной операции и мечтает поскорее завершить все процедуры, особенно те, что касаются других участков лица. По словам женщины, Луна очень рада очередной поездке в Россию.