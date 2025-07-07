Врач предупредил об опасности народного метода лечения рака

Некоторые люди пытаются лечить онкологические заболевания народными методами, в том числе с помощью интервального голодания, однако это очень опасно, предупредил онколог Альберт Зайнутдинов. Его слова приводит aif.ru.

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Зайнутдинов подчеркнул, что голодание точно не подходит онкологическим пациентам. По его словам, при наличии рака нужно больше есть, чтобы ослабленный болезнью организм получал все полезные вещества.

«Резервы организма важны, и отказывать себе в получении естественного питания для восстановления энергетического баланса просто глупо», — уверен он.

Врач также отметил, что, если бы какой-то из многочисленных народных методов действительно показывал результаты в лечении рака, онкологи его обязательно использовали бы.

Ранее исследователь Уильям Хилл рассказал, почему у некурящих людей развивается рак легких. По его словам, одним из факторов риска является загрязненный воздух.