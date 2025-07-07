Стало известно, сколько в РФ обнаружили случаев коронавируса «Стратус»

Новый вариант коронавируса XFG (Stratus) является смесью двух вариантов: LF.7 и LP.8.1.2. Всего в России было зафиксировано 59 случаев заболевания этим штаммом, сообщил ТАСС заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Зарубежные СМИ со ссылкой на британское агентство по здравоохранению сообщают о том, что в Англии распространяется штамм коронавируса "Стратус", отличительным симптомом которого является охриплость голоса.

"Новый вариант коронавируса XFG (Stratus) - это смесь двух других вариантов (LF.7 и LP.8.1.2), его впервые обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. <…> За 4 недели, с 20 мая по 26 июня, этот вариант стал встречаться чаще: сначала его находили в 7% анализов, потом в 22%, а к середине июня - в 19%. В России всего было обнаружено 59 случаев данного варианта, первый был зафиксирован 24 апреля 2025 года", - сказал он.

Эксперт уточнил, что в июне 2025 года Всемирная организация здравоохранения внесла его в список "вариантов под наблюдением", но считает, что "Стратус" не представляет высокой угрозы для мира. Новый вариант коронавируса особенно распространился в Юго-Восточной Азии, а также быстро растет в Великобритании и Северной Америке.