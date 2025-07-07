Жара влияет на организм не только физически, но и ментально. В сильный зной мы чувствуем усталость, раздражение и трудности с концентрацией.

Оказывается, это не просто субъективные ощущения. Ученые подтверждают: высокая температура действительно снижает когнитивные способности 12-13%, а скорость реакции и точность решений падают на 20%.

Мозг – самый энергозатратный орган в теле, и в условиях жары организм перенаправляет ресурсы на охлаждение. В первую очередь страдает префронтальная кора, именно она отвечает за внимание, память и концентрацию.

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Чтобы сохранить ясность ума в жару, важно поддерживать организм простыми способами.

Во-первых, помогает местное охлаждение. Например, холодное полотенце на шею или запястья снижает общий перегрев. Во-вторых, стоит следить за минеральным балансом: магний и калий поддерживают работу нервной системы, поэтому в жаркие дни особенно полезно пить минеральную воду. Также лучше избегать переедания: плотная еда оттягивает кровь от мозга, что только усиливает вялость и заторможенность.

Почему так происходит и как помочь мозгу в жару, рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.