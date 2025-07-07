Врачи спасли пациента, который отравился психодислептиками

В Долгопрудном врачи спасли 32-летнего пациента, который отравился психодислептиками. Речь идет о психотропных средствах, временно вызывающих галлюцинации, эйфорию, бодрость и работоспособность. Об этом сообщила ГБУЗ МО «Долгопрудненская больница» в Telegram-канале.

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Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Согласно данным обследования, он мог давно и часто употреблять опасные вещества, что привело к ухудшению работы центральной нервной системы и формированию зависимости.

Сначала для лечения применялись консервативные методы, однако в какой-то момент было выявлено желудочное кровотечение. В ходе эндоскопического вмешательства его удалось остановить. По информации источника, пациент продолжает лечение.