Назван препарат, который помогает снизить уровень холестерина

Статины не всегда позволяют добиться целевых значений уровня холестерина, тогда врачи назначают пациентам другой препарат, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов.

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«Есть второе средство, которое уже 10 лет успешно применяется, — это блокатор всасывания холестерина, который действует в тонком кишечнике. Мы назначаем его либо как отдельный препарат, либо в форме, где в одной таблетке содержатся два лекарства. Они помогают достичь целевого уровня холестерина. Это особенно важно, если одного статина недостаточно», — отметил врач.

«Плохой» холестерин, или липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), может откладываться на стенках сосудов и со временем приводить к образованию атеросклеротических бляшек.