Перечислены болезни, при которых лучше воздержаться от авиаперелетов

Из-за создаваемых авиаперелетами экстремальных нагрузок на организм людям с определенными заболеваниями лучше воздержаться от путешествий на воздушном транспорте. Об этом врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT.

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Так, при тяжелом остром отите перепад давления при наборе высоты или снижении может вызвать разрыв барабанной перепонки, кровоизлияние в полость уха.

Декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания также являются противопоказанием для полетов. В частности, тяжелая гипертоническая болезнь при перелете повышает риск гипертонического криза и даже инсульта и инфаркта.

Врач подчеркнула, что полеты запрещены в течение трех-четырех недель после инфаркта миокарда и в течение двух месяцев после ишемического инсульта.

Абсолютными противопоказаниями к перелетам являются пневмоторакс, некоторые послеоперационные состояния и травмы.

20 июня сообщалось, что самолет был вынужден совершить экстренную посадку после того, как пассажирке с тяжелой аллергией на морепродукты подали блюдо с креветками.