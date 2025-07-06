Какой витамин может вызвать изжогу

Избыточное количество витамина B6 в организме может вызвать изжогу, онемение в ногах и проблемы с равновесием из-за повреждения нервов. Об этом сообщил старший преподаватель токсикологии Сиднейского университета (Австралия) Слэйд Мэтьюз в интервью изданию The Conversation.

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По словам ученого, витамин B6 (пиридоксин) играет важную роль в поддержании здоровья организма, участвуя в метаболизме белков, углеводов и жиров, а также необходим для выработки нейромедиаторов — химических веществ, которые передают сигналы в мозге и регулируют его функции и настроение.

Кроме того, по его словам, пиридоксин поддерживает иммунную систему, способствуя выработке антител для борьбы с инфекциями, и участвует в синтезе гемоглобина — белка, который переносит кислород в крови.

— Некоторые женщины принимают добавки витамина B6 во время беременности, чтобы уменьшить тошноту на ранних сроках, или используют его для облегчения симптомов предменструального синдрома, — пояснил ученые.

Тем не менее, как подчеркнул специалист, большинству людей добавки витамина B6 не нужны, так как организм получает достаточное количество пиридоксина из пищи, особенно при регулярном употреблении мяса, фруктов и овощей.

Он также предупредил о том, что главным побочным эффектом избытка витамина B6 является периферическая нейропатия — патология, связанная с повреждением нервов вне головного и спинного мозга. Эта проблема может проявляться в виде боли, онемения или мышечной слабости, чаще всего в руках и ногах.

По словам Мэтьюза, люди, принимающие 50 миллиграммов (или более) витамина B6 в день на протяжении более шести месяцев, должны находиться под медицинским наблюдением. Он также упомянул побочные эффекты передозировки, включая онемение и боль в стопах и кистях, проблемы с координацией движений, а также изжогу и тошноту, говорится в материале.

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