Девушка отдохнула в Испании и получила ожог, который не проходит пять лет

Врачи так и не поставили пациентке точный диагноз. Джессика МакГирр из Ирландии рассказала, что пять лет назад побывала на Ибице, а домой вернулась с бордовым из-за солнечного ожога носом.

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По словам девушки, она на четыре часа заснула под прямыми солнечными лучами во время катания на лодке. Проснувшись, Джессика обнаружила, что у неё сильно обгорел нос. Прошло время, но покраснение никуда не делось. Справиться с ним не помогло даже лечение.

В течение первых трёх лет у меня сильно воспалялся нос. Сейчас мне гораздо лучше, но кожа всё ещё очень красная, — поделилась МакГирр.

Врачи прописывали пациентке импульсивную светотерапию, средства от аллергии и акне, но положительной динамики зафиксировано не было. Джессика вынуждена терпеть дискомфорт и каждый день наносить толстый слой тонального крема.