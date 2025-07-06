Врач рассказала о вреде социального джетлага

Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова рассказала, как сбой биологических ритмов из-за нерегулярного режима сна влияет на здоровье.

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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что сдвиг просыпания даже на один — два часа может приводить к нарушению синхронности биологических часов, что влияет на работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

«Сдвиг сна на два — три часа в выходные меняет гормональный фон. Утренний уровень кортизола повышается, а выработка мелатонина снижается. Это вызывает резкий подъём давления и учащение пульса», — сказала Бонадыкова.

По словам специалиста, также сдвиг привычного режима сна вызывает жёсткость артерий, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

Ранее доктор медицинских наук врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в поддержании иммунитета важна психологическая обстановка.