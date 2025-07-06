Почему нельзя самому отменять лекарства при проблемах с сосудами

Кандидат медицинских наук врач-кардиолог, менеджер по развитию медицинских процессов АО «Сервье» Олег Рудоманов рассказал об опасности самостоятельной отмены лекарств при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ).

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что большинство осложнений при ССЗ можно предотвратить с помощью регулярного приёма назначенных врачом препаратов.

В то же время некоторые пациенты предпочитают лечиться травами или полагаются на советы знакомых, а также на рецепты из интернета, считая, что народные средства лучше таблеток, сказал Рудоманов

«На деле отсутствие контроля и доказанной эффективности может обернуться серьёзными осложнениями, особенно при заболеваниях сердца и сосудов», — добавил врач.

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