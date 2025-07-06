Врач перечислила причины аллергии на вишню

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова в беседе с изданием NEWS.ru объяснила, почему может появиться аллергическая реакция на вишню.

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«Иногда причина кроется в наследственной предрасположенности - дети наследуют склонность к аллергии от родителей. Нередко такой вид аллергии проходит сам собой к 5 годам. Также если организм чувствителен к одному аллергену, то он может аналогично реагировать на другие схожие продукты. При аллергии на вишню возможны перекрестные реакции на сливы, персики, арахис, бобовые культуры, орехи и на пыльцу деревьев», - отметила специалист.

В некоторых случаях аллергию на вишню вызывают природные белки в ягодах. Также причиной может стать обработка химикатами.