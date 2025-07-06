В Китае 19 детей отравились свинцом в пищевых добавках

В городском округе Тяньшуй китайской северо-западной провинции Ганьсу по меньшей мере 19 воспитанников детского сада отравились свинцом в пищевых добавках.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал «Шанъю Синьвэнь».

«Сотрудники стационарного педиатрического отделения Центральной больницы города Сиань сообщили, что только 3 июля в отделение поступило 19 детей с отравлением свинцом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление по надзору за рынком и Управление общественной безопасности района Майцзи города Тяньшуй выявили использование в детском саду пищевых добавок с нарушением правил, что привело к аномальному уровню свинца в крови некоторых детей.

В отчёте указывается, что уровень свинца в крови госпитализированных детей составлял от 300 до 400 микрограммов на литр.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Ранее трёх детей госпитализировали с признаками отравления в Ровенском районе Саратовской области, один из них умер.