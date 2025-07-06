В России запатентовали систему классификации симптомов постковида

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали и запатентовали систему классификации проявлений постковидного синдрома, которая повысит эффективность лечения заболевания. Об этом сообщила ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ заместитель директора Медицинского института СПбГУ, доцент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог КВМТ им. Н. И. Пирогова. Лидия Сопрун.

В начале июля россияне получили патент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), обеспечивающий возможность использования подхода для ранней диагностики неврологических нарушений при постковидном синдроме в государствах-участниках Евразийской патентной организации (ЕАПО).

"Мы выделили основные нарушения, которые проявляются именно при постковидном синдроме, и разработали на их основе фенотипическую классификацию. Она позволяет в соответствии с симптомами и их интенсивностью определять особенности течения постковида у конкретного пациента и подбирать оптимальные схемы лечения. Всемирная организация здравоохранения в 2021 году сформулировала лишь общие признаки этого заболевания. Мы предлагаем инструменты, позволяющие более эффективно его лечить за счет точной характеристики симптомов", - сказала Сопрун.

Авторы разделили группы проявлений постковидного синдрома на сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические и другие. Они также предложили определять интенсивность симптомов с помощью шкал. Такой подход поможет врачам, к примеру, не перепутать постковид с депрессивным расстройством.

Ученые СПбГУ изучали проявления постковидного синдрома у около 300 пациентов. Исследования позволили не только классифицировать симптомы, но и выявить возможную причину части из них - механизм повреждения малых концевых нервных волокон, пронизывающих слизистые, кожу, а также роговицу глаза человека.

"Есть предположение, что вирус вызывает повреждения этих волокон, которые впоследствии проявляются в виде таких разнообразных симптомов как "туман в голове", аритмия, расстройства пищеварения", - отметила исследователь, добавив, что этот механизм, требующий дальнейшего исследования, до пандемии наблюдался у части пациентов с ОРВИ и ВПЧ.

Неделя науки в Бразилии

Открытая неделя науки БРИКС+ стартовала в преддверии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро 30 июня в рамках международного фестиваля "Наука 0+". Она продлится до 7 июля. Организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.

В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка "Наука в лицах", акция "Ученые - в школы", день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.

Международный фестиваль "Наука 0+" (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта "Популяризация науки и технологий" госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ".

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