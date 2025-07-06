Врач объяснил, существуют ли единые нормы по холестерину

Единых норм по холестерину или липопротеидам низкой плотности, которые можно было бы применять ко всем людям, не существует, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов.

«Плохой» холестерин или липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) могут откладываться на стенках сосудов и со временем приводить к образованию атеросклеротических бляшек.

«Единых норм по холестерину или липопротеидам низкой плотности, которые можно было бы применять ко всем людям, не существует. Поэтому мы назначаем статины в основном не из-за уровня холестерина, а исходя из того, насколько высок риск сердечно-сосудистых осложнений у человека. Статины рекомендуются, если доказано, что пациент относится к категории высокого или очень высокого риска. Есть еще две категории: умеренный и низкий риск. В таких случаях можно справиться с проблемой немедикаментозными методами профилактики», – рассказал доктор.

Оценить, в какую группу риска входит пациент, помогают специальные шкалы SCORE 1 и 2.