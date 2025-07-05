Названа причина массового заболевания в Приангарье

Информация о массовом отравлении в Слюдянском районе Иркутской области не подтвердилась. По сведениям врачей, причиной обращения 80 человек в медицинские учреждения стал норо- или ротовирус, который передается воздушно-капельным путем.

Накануне СК возбудил уголовное дело по следам ЧП в указанном районе, где люди массово обращались в больницу с симптомами отравления. Речь шла о неуточненной кишечной инфекции. Следователи усмотрели в случившемся признаки двух преступлений - оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатности.

Сегодня стало известно, что диагноз "отравление" не подтвердился.

"Предварительно установлено, что это ротовирусная или норовирусная инфекция", - сообщили в администрации Слюдянского района.

Заболевание сопровождается высокой температурой, тошнотой, диареей и длится около двух суток. Обращения к медикам начались 1 июля, сейчас их насчитывается около 80. В инфекционном отделении находятся трое пациентов, остальные лечатся дома.

Анализ проб воды в районе показал, что по вирусологии она соответствует нормам. Результаты по другим показателям будут готовы 7 июля.