Новый закон разрешит чаще прикрепляться к поликлинике

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, сокращающий срок для прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца", - говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, инициатива повысит доступность и качество медицинской помощи "в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения".