Как в наши дни борются с бешенством

140 лет назад французский микробиолог Луи Пастер впервые в мире применил вакцину от бешенства. Так ученый спас жизнь девятилетнему Йозефу Майстеру, укушенному бешеной собакой. Как сегодня борются с этим особо опасным инфекционным заболеванием, выяснял корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

Укрощать овец Семен уже научился, хотя приобрел их недавно. По-другому этих животных не вакцинировать. А это вопрос жизни для всей деревни. Недавно сюда пришла бешеная лиса.

«Были случаи, когда лисы заразились бешенством. Охотники ловили и заражались, умирали семьями», рассказал местный житель Семен Андреев.

В этот раз паршивых овец не нашли. Животных взяли под наблюдение. Территорию продезинфицировали.

«В этом подворье у нас содержатся две козы, бычок, четыре кошки. Осмотрели и провели вынужденную вакцинацию», сообщила главный ветеринарный врач отдела Можгинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Оксана Чувашова.

В бешеном темпе работают и челябинские ветеринары. Только в июне на местной ветстанции вакцинировали 120 кошек и 70 собак.

«Сейчас больше собак ручных, а кошки на самовыгуле. И бешенством в основном заболевают непривитые и на самовыгуле. Любое животное и даже человек, если заразится бешенством и вовремя не привьется, умрет», подчеркнул заведующий отделом по противоэпизоотическим мероприятиям ОГБУ Челябинская ветеринарная станция Виктор Новопашин.

Прививать животных от бешенства необходимо ежегодно. В России это бесплатно. Достаточно обратиться в ближайшую государственную ветклинику.

«Загрузим в реактор вирус бешенства. После этого нам необходимо, чтобы он подействовал, и получим нужный нам полупродукт», поделился инженер-биотехнолог Алексей Колодин.

В Подмосковном Щелкове вакцины производят уже сто лет. Среди них препараты от чумы, ящура, бруцеллеза и других опасных болезней. Самые востребованные от бешенства.

«На сегодняшний день мы одни из самых крупных производителей вакцин против бешенства. Наша страна со всех сторон биологически закрыта, рисков нет, и вакцины в достаточном количестве. Мы улучшили качество препарата».

После ухода с рынка зарубежных производителей российские биофабрики планомерно наращивают объемы. За первый квартал выпуск вакцин против бешенства вырос на четверть. В апреле на складах было 3,5 млн доз для профилактической и вынужденной иммунизации

«В начале, когда только иностранцы ушли с рынка, мы говорили об экстренном импортозамещении. Потом перешли к солидному понятию импортонезависимости. Теперь мы делаем это сами и выстроили тренд на импортоопережение».

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от бешенства умирают 55 тысяч человек. Врачи напоминают: инфекция не лечится. Спасти может только вакцина. Сделать прививку нужно в течение 48 часов после заражения.