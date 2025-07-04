Врачи спасли ребенка с ожогом пищевода из-за краски для волос

Четырехлетний мальчик съел краску для волос и получил ожог пищевода. Врачам удалось спасти его жизнь. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе детского клинического центра имени Рошаля.

— Бригада скорой экстренно доставила в детский центр четырехлетнего мальчика с химическим ожогом пищевода. Малыш случайно проглотил средство для окраски волос, в результате он получил тяжелый щелочной ожог пищевода, — говорится в сообщении.

Врачи отметили, что щелочные ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после первичного контакта с веществом.

Мальчику была проведена срочная операция по восстановлению проходимости пищевода. Сейчас ребенок остается в больнице, где его ждет длительный курс восстановления, передает Telegram-канал детского центра.

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