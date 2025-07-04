Аллерголог Болибок рассказал, с чем может быть связана аллергия на секс

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что завышенная цифра основана на неопубликованном исследовании 2013 года и работе аллерголога Джонатана Бернштейна (1997), в которой рассматривались женщины с посткоитальными симптомами. Проблема заключается в нерепрезентативной выборке, в которую вошли только пациентки с жалобами. В общей популяции такие реакции встречаются намного реже.

Зарегистрированные случаи носят единичный характер, а симптомы (зуд, отёк) чаще связаны с ИППП, кандидозом или механическим раздражением, чем с настоящей аллергией, отметил медик.

«Автор упоминает кожные пробы и анализ IgE как методы диагностики. Но: кожные тесты с семенной жидкостью сложны и редко применяются в практике. Золотой стандарт — исчезновение симптомов при использовании презерватива, что не исключает другие причины (например, реакцию на лубриканты или латекс). Некоторые утверждают, что у женщин с аллергией на собак (белок Can f 5) может быть реакция на сперму из-за схожести с ПСА (простатспецифическим антигеном). Хотя такие случаи описаны, они крайне редки и не объясняют гипотетические 12%», — рассказал медик в беседе с Life.ru.

Болибок сообщил, что статья путает локальные реакции (зуд, отёк) и системные (анафилаксия). Он рассказал, что анафилаксия на сперму является исключительной редкостью за последние десятилетия. Большинство «аллергий» вызваны инфекциями или воспалением. Врач подчеркнул, что у большинства женщин симптомы связаны с ЗППП или грибковыми инфекциями.

Чаще всего зуд, жжение и отёк вызывают инфекции (в том числе ЗППП); аллергия на латекс (презервативы) или смазку; механическое раздражение.

«В целом: истинная аллергия — казуистический случай. Важно исключить инфекции и другие причины симптомов. При подтверждении используют антигистаминные препараты или гипосенсибилизацию», — добавил эксперт.

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