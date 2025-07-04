В детском санатории на Кубани выявлены случаи норовируса

Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в санатории «Звёздочка» в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении ведомства.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, после получения сообщений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у детей в срочном порядке была организована проверка — выяснилось, что причиной инфекции стал норовирус.

После проведения расследования в лагере были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоке и в спальных корпусах.

Норовирус был выявлен у четырёх детей, 13 работников пищеблока и девяти вожатых — дети госпитализированы, а персонал отстранён от работы.

Санаторию и индивидуальному предпринимателю, организующему питание детей, предписано проведение дезинфекции помещений и пищеблока.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

В начале июня стало известно, что у 14 детей — пассажиров поезда Екатеринбург — Анапа был выявлен норовирус.