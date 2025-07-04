Женщина списала вздутие живота на менопаузу и вскоре умерла

44-летняя жительница Лондона, Великобритания, Лора Доусон списала вздутие живота на начавшуюся менопаузу и не смогла вовремя начать лечение рака кишечника. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

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По информации издания, диагноз Доусон поставили спустя несколько месяцев после того, как она стала регулярно испытывать сильное вздутие живота и усталость. Однако она не сразу обратилась за медицинской помощью, поскольку посчитала, что эти симптомы вызваны гормональными изменениями из-за менопаузы.

В больницу женщина обратилась лишь тогда, когда боль в животе стала настолько сильной, что она не могла двигаться. Результаты обследований показали, что у Доусон рак кишечника третьей степени, распространившийся на ближайшие лимфоузлы.

Курс химиотерапии оказался неэффективен, и заболевание продолжило прогрессировать. В мае 2025 года состояние британки настолько ухудшилось, что она решила прервать лечение, чтобы провести оставшееся время с семьей. Спустя 15 месяцев после постановки диагноза она скончалась.

Ранее 29-летнюю женщину отказались проверять на рак из-за возраста. Она рассказала, что лишь спустя три года добилась проведения тестов, которые выявили у нее рак четвертой стадии.